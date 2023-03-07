باتشيكو: مواجهة أسكو كار بالكونفيدرالية ليست سهلة

شدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية مباراة أسكو كارا التوجولي، موضحا أنها لن تكون سهلة على الإطلاق حيث يلعب المنافس على أرضه ووسط جماهيره وفي أجواء حارة ورطبة معتاد عليها، كما أنها من آخر الفرص بالنسبة لأسكو كارا في التأهل والفوز مهم لهم متوقعا مواجهة غاية في الصعوبة.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا التوجولي في السادسة من مساء الأربعاء، بملعب استاد كيجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي على أهمية اللقاء لبيراميدز خاصة وأنه يبحث عن تأمين التأهل لربع النهائي بعدما حقق الفوز في القاهرة، ويريد تكرار الأمر هنا في توجو، والمواجهة لن تكون سهلة مطلقا ويتوقع مباراة غاية في الصعوبة.

وأوضح أن الفريق المنافس قوي ويقدم مباريات قوية على أرضه وهو ما حدث أمام فيوتشر في الجولة الأولى ولابد من الحذر في التعامل مع اللقاء هنا في توجو، ولكن في النهاية بيراميدز يلعب على لقب كأس الكونفدرالية وبالتالي لا بديل أمامه سوى الفوز ويلعب على أرضه أو في الخارج بهدف واحد وهو الفوز وتأمين التأهل بل واللعب على صدارة المجموعة.

وأكد أن الفريق جاهز وكامل العدد باستثناء غيابات يمكن تعويضها ويثق كثيرا في جميع عناصر الفريق وقدرتهم على تعويض الغيابات والإجهاد من اللعب المتتالي على أمل تأمين التأهل والعودة للقاهرة بثلاث نقاط ترفع رصيد بيراميدز إلى النقطة السابعة.