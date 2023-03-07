عبرت الفنانة شرين رضا عن سعادتها بمشاركتها مسلسل وبينا معاد، والذي حقق نجاحا كبيرًا أثناء عرضه الفترة الماضية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج "صاحبة السعادة"، عبر قناة "DMC”، مساء الإثنين، أن شخصيتها الحقيقية تختلف كثيرا عن الشخصية التي جسدتها في مسلسل "وبينا معاد"؛ معقبة: "كنت خايفة من شخصيتي في بينا معاد لأني مختلفة جدًا عنها وكانت مسؤولية كبيرة وكنت بمثل ستات كتير".

وتابعت: "شخصية نادية في مسلسل بينا معاد كانت مهتمة جدًا بأولادها.. ومكنتش عندها وقت علشان تغير طريقتها.. وحتى وهي لطيفة كانت سخيفة.. كانت شخصية صعبة جدًا ومحبتهاش"، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن السبب وراء نجاح المسلسل هو نجاح طاقم العمل في تقديمه بأفضل صورة وبكل مصداقية، قائلة: "كلنا كنا صادقين ومحدش كان ييشارك في المسلسل علشان سبوبة أو علشان يتشهر والناس صدقتنا".

ويشارك في بطولة مسلسل وبينا ميعاد عدد كبير من النجوم، أبرزهم: شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب وعائلة نادية الذى توفى زوجها وترك لها أربع بنات وسوف نرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهما البعض عندما يتعرفا على بعضهم.