اليونسكو تتبنى مشروع تأهيل آثار وتراث مدينة الموصل العراقية

كشفت المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، في العراق، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تتبنى مشروع تأهيل آثار وتراث مدينة الموصل التي تعرضت للدمار خلال السنوات الماضية.

وقالت أزولاي، في تصريح صحفي مشترك مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني: "منظمة اليونسكو حريصة على توسيع آفاق التعاون مع العراق في مجالات الثقافة والتربية والعلوم وأن من واجبها مساعدة العراقيين لاستعادة إرثهم الحضاري العريق".

وأضافت: "لقد شاهدت معروضات أثرية تمثل حقبا تاريخية مختلفة أثناء زيارة المتحف الوطني العراقي".

وذكر الوزير العراقي أن "هناك مشاريع مستقبلية بين العراق ومنظمة اليونسكو تخص مجال إعادة تأهيل وصيانة المواقع الأثرية في محافظات العراق ومنها بغداد القديمة والمتحف الوطني العراقي".

وثمن البدراني الجهود الكبيرة والتعاون المثمر الذي تقدمه منظمة اليونسكو لقطاع الثقافة في العراق عموما ومجال الآثار والتراث خصوصا، حسب ما ورد في بيان لوزارة الثقافة العراقية.