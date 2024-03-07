 السعودية وكندا تؤكدان أهمية بذل الجهود كافة لإنهاء التصعيد في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية وكندا تؤكدان أهمية بذل الجهود كافة لإنهاء التصعيد في غزة

وكالات
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 2:19 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 2:19 م

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس، نظيرته الكندية ميلاني جولي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاستقبال، مناقشة الأوضاع في غزة ومحيطها وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وأوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30 ألفًا و800 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72 ألفًا و298 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 83، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


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