رفع 35 ألفا و620 طن قمامة ومخلفات مباني من مراكز ومدن الشرقية خلال شهر

أوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن وحدة التدخل السريع انتهت خلال شهر فبراير الماضي من رفع 35 ألف و620 طن قمامة ومخلفات مباني.

وقال المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية، في بيان اليوم، إنه تم رفع 6 آلاف و840 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار – بردين – كفر أباظة بمركز الزقازيق، بواقع 342 نقلة.

وأشار المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إلى أنه قد تم رفع 21 ألف و540 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بمركز بلبيس، بواقع 1077 نقلة، ورفع ألفين و720 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بمركز ههيا، بواقع 136 نقلة، وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.