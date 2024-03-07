حزب الله اللبناني يستهدف مقرا إسرائيليا مستحدثا بالقذائف المدفعية

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف مقر إسرائيلي مستحدث بالقذائف المدفعية وإصابته بشكل مباشر.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان صحفي: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم مقرًا مستحدثًا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان.

وقصفت بستان الجوز في سهل "مرجعيون" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية محمية بلدة "يارون" بـ5 قذائف وحي "الرجم" في بلدة "عيتا الشعب" بقذيفة، بحسب ما أعلنت قناة" المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

وأطلقت القوات الإسرائيلية ليل أمس، القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى قضاءي "صور" و"بنت جبيل" في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.