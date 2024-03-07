نيجيريا تعلن تدابير جديدة لتعزيز الاستثمار في النفط والغاز

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أدخلت نيجيريا تدابير جديدة ترمي إلى إعادة هيكلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت الحكومة عبر موقع "إكس" إن الرئيس بولا تينوبو وقع يوم الأربعاء، أوامر تنفيذية لإدخال ائتمانات ضريبية لبعض المواقع المقامة على الشاطئ وفي المياه الضحلة وتبسيط الموافقات على العقود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن نيجيريا هي بالفعل أكبر منتج للنفط في أفريقيا وهي عضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول.

وبدأت مصفاة النفط الهائلة "دانجوت" – وهي الأكبر في القارة- العمليات بالقرب من لاجوس أوائل العام الجاري، وتدفع شركة النفط المملوكة للبلاد لإنشاء خط انتاج آخر في محطتها الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.

غير أن استثماراتها في صناعة الغاز والنفط تتراجع.

وتنسحب شركات النفط الكبرى من المواقع الكائنة على الشاطئ والمياه الضحلة حيث تعاني العمليات من السرقة والتخريب والمنازعات المتعلقة بالأضرار البيئية التي أبطأت الإنتاج.