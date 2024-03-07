 المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مطار كريات شمونا في شمال إسرائيل - بوابة الشروق
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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مطار كريات شمونا في شمال إسرائيل

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية
وكالات
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 2:15 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 2:15 ص

عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من استهدافها لمطار مستوطنة كريات شمونا في شمال إسرائيل اليوم الأربعاء.

ونشر الإعلام الحربي في "المقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهدافها مطار كريات شمونا بأراضينا المحتلة بتاريخ 6 مارس 2024".

وفي بيان صدر عنها اليوم، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لاهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار كريات شمونا بأراضينا المحتلة"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".


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