كوريا الجنوبية تسمح للممرضات بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لمرضى الطوارئ

السماح للممرضات بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لمرضى الطوارئ في كوريا الجنوبية



قال مسئولون بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنه سيتم السماح للممرضات بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي وإعطاء الأدوية لمرضى الطوارئ ابتداء من غد الجمعة كجزء من جهود الحكومة للتعامل مع اضطرابات الخدمات الطبية بسبب الإضراب الجماعي المستمر من قبل الأطباء المتدربين احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلبة كليات الطب.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن المبادئ التوجيهية التي أصدرتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ستزيد من أدوار الممرضات في وحدات رعاية الطوارئ مع دخول الإضراب الجماعي يومه الـ17، حيث يتحدى نحو 9 آلاف طبيب متدرب أمر الحكومة بالعودة إلى العمل.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تطبيق المبادئ التوجيهية في المستشفيات التعليمية التي أضرب فيها الأطباء المتدربون عن العمل.

وأطلقت الوزارة برنامجا تجريبيا في نهاية الشهر الماضي يسمح للممرضات بالقيام بمسئوليات محددة يضطلع بها الأطباء، منها إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وحقن الأدوية لمرضى الحالات الحرجة.

ولا يزال الأطباء المتدربون الذين يضطلعون بدور حيوي في المساعدة في العمليات الجراحية وخدمات الطوارئ في مستشفيات شاملة رئيسية، مضربين عن العمل، مما أدى إلى إلغاء وتأجيل واسع النطاق للعمليات الجراحية والعلاج الطبي الطارئ، بحسب "يونهاب".

وتسعى كوريا الجنوبية إلى زيادة عدد طلاب الطب الجدد لمعالجة النقص في الأطباء، خاصة في المناطق الريفية والمجالات الطبية الأساسية، مثل العمليات الجراحية عالية الخطورة وطب الأطفال والتوليد وطب الطوارئ.

ومع ذلك، يقول الأطباء إن زيادة الحصص ستقوض جودة التعليم الطبي والخدمات الأخرى وتؤدي إلى ارتفاع التكاليف الطبية بالنسبة للمرضى، ودعوا إلى اتخاذ تدابير لحل أزمة تراجع أجور الأطباء أولا وتحسين الحماية القانونية ضد دعاوى سوء الممارسة الطبية المفرطة.