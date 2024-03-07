نقابة أطباء السودان: ما يزيد على 65% من السكان بحاجة للمساعدات

قال المتحدث باسم نقابة أطباء السودان الدكتور سيد عبدالله، إنّ الوضع في بلاده مأساوي وكارثي، موضحًا أن أكثر من 65% من المواطنين بحاجة إلى مساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، الأربعاء: «تجاوزنا موسم الحصاد، ومع استمرار الصراع في مناطق الإنتاج، فإن معظم السكان في حاجة إلى المساعدة، وبخاصة في كردفان ودارفور اللتين ينتاجن 80% من الذرة على مستوى السودان، إلا أنها شهدا شُحًا ترتبت عليه مجاعة».

وأكد أنه نتيجة الجوع، ستنتشر أمراض سوء التغذية والأوبئة مثل الحصبة والكوليرا.

وولفت إلى ضرورة الضغط على طرفي الصراع لوقف القتال من أجل السماح بمرور المساعدات الممكنة في مناطق النزاع المختلفة.

وتابع: «هذا يتطلب جهدًا دوليًّا ومحليًّا، ونثمن ما تفعله مصر وبعض الدول المجاورة الأخرى، لكن نحتاج إلى تضافر جهود عالمي لتوفير ما يحتاجه السودان وفتح ممرات آمنة لعمال الإغاثة والأطقم التي تساعد في عمليات الإغاثة والأطقم الطبية وإيصال الأغذية والدواء».