إيطاليا تنقل 4 مهاجرين إلى الشاطئ وسط خلاف بشأن وفاة شاب

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نقل خفر السواحل في إيطاليا أربعة مهاجرين كانوا بحاجة للمساعدة إلى الشاطئ عقب وفاة فتى، 17 عاما، على متن سفينة إنقاذ ألمانية في البحر المتوسط.

وقالت السلطات، إن سفينة الإنقاذ الخاصة "سي ووتش 5" أحضرت الرجال الأربعة، وهم من إثيوبيا وإريتريا، إلى جزيرة لامبيدوسا اليوم الخميس.

وكانت منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" نقلت الأربعة من قارب خشبي مكتظ في المياه الدولية إلى سفينتها، مع 50 مهاجرًا آخرين.

وقال عمال الإغاثة، إن الفتى المتوفى توقف قلبه وفارق الحياة على متن سفينة الإنقاذ أمس الأربعاء.

وتحمل منظمة "سي ووتش" إيطاليا ومالطا وتونس المسئولية جزئيا على هذا، قائلة إن السلطات الوطنية المختلفة تجاهلت كل الطلبات لإجلاء الشاب سريعا لدواع طبية.

ورفض خفر السواحل في إيطاليا الاتهامات، وقال إن السفينة كانت على بعد أكثر من مئتي كيلومتر من لامبيدوسا عندما انطلقت نداءات الاستغاثة، أي خارج نطاق مسئوليتهم.

وكان مركز الإنقاذ البحري الألماني في بريمن نصح سفينة "سي ووتش 5"، بالإبحار إلى تونس لتقديم المساعدة السريعة.