التعاون الإسلامي تدين المصادقة الإسرائيلية على بناء 3500 وحدة استيطانية

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، إدانتها استمرار سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة.

وأكدت المنظمة، في بيان صحفي أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن الاستيطان الإسرائيلي باطل وغير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في وضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.