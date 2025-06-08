حكومة غزة: جاهزون لتأمين قوافل الإغاثة حتى وصولها لمستحقيها

• المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أكد على الدور المحوري الذي تؤديه الأمم المتحدة ووكالاتها بإيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، جاهزيته الكاملة لتأمين قوافل المساعدات الإغاثية فور دخولها، وصولاً إلى مستحقيها من الأسر الجائعة.

شدد على الدور المحوري الذي تؤديه الأمم المتحدة ووكالاتها بإيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان: "نؤكد جهوزيتنا الكاملة لتأمين المساعدات الإغاثية من لحظة دخولها حتى وصولها إلى مستحقيها، وفق آليات ومعايير الأمم المتحدة بشكل كامل، وذلك في إطار منع أية محاولات للسرقة أو الفوضى أو الفلتان".

وشدد البيان، على أن " الجهات الحكومية المختصة، بالتنسيق مع مكونات المجتمع خاصةً عائلات وعشائر قطاع غزة قادرون على ضمان تسهيل عمليات الإغاثة بكفاءة عالية، وذلك برغم الاستهدافات المتكررة التي أودت بحياة 750 من أفراد شرطة تأمين المساعدات الإنسانية، وآلاف الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية والبلديات".

ودعا الفلسطينيين في غزة "إلى المساهمة الفاعلة في حماية قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومنع أي اعتداء عليها أو انحراف في مسارها، حتى تصل إلى أصحابها الحقيقيين، من الأسر الجائعة والمشردة التي دفعت الثمن الأكبر في هذه الحرب العدوانية البشعة".

وأكد البيان على "أهمية الدور المحوري والضروري الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها الأممية المتخصصة في إيصال وتمرير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين المجوَّعين، باعتبارها الجهة الدولية الرسمية التي تمتلك الشرعية القانونية والقدرة الميدانية، والتي تعمل منذ أكثر من نصف قرن في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية".

وشدد على أن "البدائل المطروحة لما يُسمى بالمساعدات الإسرائيلية الأمريكية التي يشرف عليها ويتبناها جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أثبتت فشلها الذريع على كل المستويات".

وأضاف البيان: "اتسمت هذه المشاريع المسيسة بغياب الشفافية ووقعت في فخ الانحياز، وانتهكت أبسط معايير العدالة والكرامة، وتحولت إلى أدوات دعائية لا تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان المدنيين ولكل فئات المجتمع، بل تكرس السيطرة الاحتلالية وتعمّق الأزمة الإنسانية".