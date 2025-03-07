تعليم المنيا: افتتاح المعرض المحلي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

افتتح صابر عبدالحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، المعرض المحلي للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والمقام بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بنين، للفرق التي وصلت إلى المرحلة قبل النهائية في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ضمن برنامج iClub.

وتقام المسابقة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة في "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شارك في المعرض 95 مشروعًا تم اختيار 25 فريقًا لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا للمشاركة في المعسكر التدريبي المؤهل للتصفيات النهائية من المسابقة.



ومُنح كل فريق مؤهل مبلغ 10.000 جنيه مقدمة من صندوق رعاية المبتكرين، لمساعدة طلاب الفرق المؤهلة فى تنفيذ مشروعاتهم التى تنوعت ما بين الطاقة "الطاقة الفيزيائية، والطاقة الكيميائية"، البيئة "الهندسة البيئية، والبيئة وعلوم الأرض"، الروبوتات والآلات الذكية، الأنظمة البرمجية "هندسة البرمجيات، والأنظمة المدمجة، الذكاء الاصطناعي".

وشملت المشاركة أيضاً جميع الصفوف الدراسية المستهدفة في المسابقة من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي من مختلف أنواع المدارس: "فني، عام، رسمى لغات، خاص، متفوقين" على مستوى الإدارات التعليمية التسع.

قيم المشروعات الدكتور حمدي فرغلي الشريف أستاذ الفيزياء النووية، ومدير المعمل التنفيذي للنانو تكنولوجي بجامعة المنيا، ورئيس لجنة التحكيم التي ضمت في عضويتها 86 دكتورًا من كليات جامعة المنيا.



يأتي ذلك بحضور أحمد عبدالمحسن مدير عام الشئون التنفيذية، أحمد فاروق مدير عام التعليم الفني، الدكتور بهاء حسن مدير عام إدارة المنيا التعليمية، طارق محمود إسماعيل مدير إدارة الأمن، محمد حسين العسال مدير مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف العسكرية بنين.

جاء ذلك بتنفيذ وإشراف محمد عاطف مدير مركز التطوير التكنولوجي، محمد عزات عضو مركز التطوير، ريهام عياد مسئول المسابقة عضو مركز التطوير.