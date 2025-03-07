قرر القضاء في تونس، يوم الخميس، إحالة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي والناشط في الحركة مصعب الغربي على الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاتهما.



تونس.. إحالة أمين عام "حركة النهضة" بتهمة الامتناع عن إشعار السلطات بجريمة إرهابية / Legion-Media

وأكد الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلط ذات النظر بما علمه عن جريمة إرهابية.

أما بخصوص الغربي فقد تمت إحالته من أجل "العمل المقترن بعمل تحضير على توفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية وإخفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه وعدم عقابه" وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق، نفى المحامي سمير ديلو الخبر الذي نشرته إذاعة "موزاييك" أن تكون دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي.

وأكد سمير ديلو أن دائرة الاتهام لم تبت في مطلب الإفراج عن الوريمي لذا وجب التصحيح.

وكان عضو هيئة الدفاع عن الوريمي صابر العبيدي قد أفاد في تصريح سابق لـ"وات " بأنه تم يوم 13 يوليو 2024 إيقاف الوريمي صحبة شخصين آخرين وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري، حيث تبين أن الغنودي كان مطلوبا، موضحا أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة التستر على هذا الأخير (الغنودي).