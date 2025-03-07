الحوثيون يمهلون الاحتلال الإسرائيلي 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة

أعلن قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي يوم الجمعة، إعطاء حركته مهلة 4 أيام، للوسطاء فيما يبذلونه من جهود لإدخال المساعدات وفتح معابر قطاع غزة.

وقال الحوثي في تصريحات وصلت وكالة "صفا"، إنه "إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، فإننا سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي ونقابل الحصار بالحصار"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وتابع "لا يمكن أن نتفرج على التوجه العدواني للعدو الإسرائيلي في التجويع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع لليوم السادس على التوالي.

ويأتي ذلك عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من يوم الأحد الماضي.

وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي استغرقت 42 يومًا، ورفضت "إسرائيل" الدخول في المرحلة الثانية.