الزمالك يصل ستاد القاهرة استعداداً لمواجهة مودرن سبورت

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام موردن سبورت.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين بعض التعليمات الأخيرة قبل مباراة اليوم.