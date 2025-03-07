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أطلقت مديرية الثقافة بمطروح فعاليات أولى ليالي رمضان الفنية والثقافية، حيث قدمت فرقة أوبرا عربي للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمد مصطفى عرضًا فنيًا متنوعًا على المسرح المكشوف بالنادي الاجتماعي بشارع كورنيش مرسى مطروح.

تضمنت الفعالية تقديم باقة من التابلوهات الفنية والاستعراضات والفواصل الغنائية، منها:

تترات المسلسلات الشهيرة: حديث الصباح والمساء، المال والبنون، وأرابيسك.



واستعراضات مميزة: اللي بني مصر كان في الأصل حلواني، عالم ورق، بكار، الراجل ده حيجنني، فوازير فطوطة، والكاميرا الخفية.

كما شهدت الليلة أمسية شعرية بمشاركة شعراء نادي الأدب العام ونادي البادية، إلى جانب ورشة فنية بعنوان فانوس رمضان بخيوط المكرمية، قدمتها الفنانة نهلة عبد القادر بقصر ثقافة مطروح.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج ثقافي وفني متكامل، يهدف إلى إحياء الأجواء الرمضانية وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة خلال الشهر الكريم.