أحمد الشرع يحذر فلول النظام السوري السابق ويدعوهم لتسليم أنفسهم: اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر

في خطاب متلفز يوم الجمعة، 7 مارس 2025، تناول الرئيس السوري أحمد الشرع الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، خاصة في منطقة الساحل السوري. وأكد الشرع أن بعض فلول النظام الساقط سعت لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، مشددًا على أن سوريا واحدة وموحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.

وأشار الرئيس إلى أن فلول النظام تبحث عن استفزاز، وما زالوا على جهلهم، مضيفًا: "أنتم بفعلكم الشنيع اعتديتم على كل السوريين". ودعا هؤلاء الأفراد إلى تسليم أسلحتهم وأنفسهم قبل فوات الأوان، مؤكدًا أن الحكومة كانت حريصة على حياتهم خلال معركة التحرير، وأنهم اقترفوا ذنبًا عظيمًا لا يُغتفر.

وأكد الشرع أن قوات الجيش والأمن حافظت على حياة المدنيين، مشيرًا إلى أن سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء، وأنه لن يُسمح بالمساس بالسلم الأهلي على الإطلاق. وطالب جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين.

من جانبها، أقرت السلطات السورية بوقوع انتهاكات فردية خلال الأحداث التي شهدتها مدينة اللاذقية، وذلك بالتزامن مع انتشار مقاطع مصورة تظهر عمليات تصفية لأشخاص يرتدون ملابس مدنية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في وزارة الداخلية قوله: "بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن، توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل، مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية". وأضاف المصدر أن السلطات تعمل على إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية أن قوات الوزارة حققت تقدمًا ميدانيًا سريعًا، وأعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات ضد رجال الأمن العام، وتواصل الآن تسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة. ودعا سكان المناطق إلى الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية، وترك المهمة للقوات المختصة التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح.

تأتي هذه التصريحات في ظل توترات أمنية تشهدها بعض المناطق السورية، حيث تسعى فلول النظام السابق لزعزعة استقرار البلاد، فيما تؤكد القيادة السورية التزامها بالحفاظ على وحدة وأمن الوطن.