فقدان 186 مهاجرا بعد انقلاب قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي

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قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، إن تقارير تتحدث عن فقدان 186 مهاجرا بانقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي مساء أمس.

وفي بيان على منصة إكس (تويتر سابقا)، أكدت المنظمة الأممية أنها "تتحقق من تقارير مقلقة بشأن فقدان 186 مهاجرا بانقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي الليلة الماضية".

وأشارت المنظمة إلى أن "الطريق بين القرن الإفريقي الشرقي واليمن أودى بحياة 558 شخصًا خلال عام 2024".

وشددت المنظمة على "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح".

ويعد اليمن وجهة لمهاجري دول القرن الإفريقي لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف معظمهم للانتقال إلى دول الخليج وخاصة السعودية الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد.