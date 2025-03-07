وزير الخارجية السوري يتحدث من مكة المكرمة عن تهديدات تتعرض لها سوريا

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الإدارة السورية تعمل حاليا على تشكيل حكومة تمثل الجميع وتكون قادرة على إعادة بناء الدولة.



وأضاف الشيباني في كلمة أمام اجتماع مجلس التعاون الخليجي، الخميس، أن قطاعات التعليم والصحة والطاقة في سوريا تحتاج دعما كبيرا لإصلاح البنية التحتية المدمرة.

وتحدث عن التهديدات التي تتعرض لها بلاده حاليا، قائلا: "نحن على يقين من أن التهديدات التي تتعرض لها سوريا تؤثر على الإقليم بأسره".

ويشارك الشيباني، في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سوريا، والذي تستضيف مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

ويعقد مجلس التعاون اليوم اجتماعات مشتركة مع كل من مصر وسوريا والمغرب والأردن، كل على حدة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إنه سيتم خلال هذه اللقاءات مناقشة عدة مواضيع، أهمها تعزيز العلاقات الإستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.