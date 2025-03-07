بدأ توافد آلاف الفلسطينيين منذ صباح اليوم الجمعة، عبر حاجز قلنديا العسكري؛ حيث عزز جيش الاحتلال قواته على الحاجز، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيودا مشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وقال شهود عيان لـ"وفا" إن قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

كما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشباب على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددا منهم من الدخول.