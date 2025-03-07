حماس تنشر شريط فيديو عن جندي إسرائيلي محتجز

نشرت حركة حماس الإسلامية الفلسطينية مقطع فيديو دعائي يظهر جنديا إسرائيليا محتجزا كرهينة في قطاع غزة.

وفي تسجيل مدته ثلاث دقائق، نشرته حماس على قناتها على تطبيق تليجرام، يناشد الجندي الشاب الساسة في إسرائيل والولايات المتحدة بذل كل ما في وسعهم لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة عبر إبرام اتفاق مع الإسلاميين.

ووافقت عائلة الشاب على عرض الفيديو في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفي بيان أصدرته مجموعة تمثل أقارب الرهائن، قالت العائلة: "لقد هزنا مقطع الفيديو الذي رأيناه للتو، والذي نرى فيه أن متان يبدو منهكا ويائسا بعد 518 يوما في أنفاق حماس".

ويظهر الفيديو الجندي مرتديا سترة عسكرية بنية اللون بدون رتبة أو شارة أخرى على خلفية سوداء محايدة.

ويمسك ذراعه اليمنى على صدره دون تحريكه.

ووفقا للعائلة، بحسب معلومات من الرهائن السابقين المفرج عنهم، أصيب في ذراعه اليمنى أثناء اختطافه في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب ما ورد لم يتم علاجه من الإصابة أثناء أسره.

ووفقا للمعلومات الإسرائيلية، لا يزال 24 رهينة أحياء و35 جثة لمختطفين محتجزين في قطاع غزة.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح الرهائن الأحياء في المرحلة الثانية من الهدنة بين إسرائيل وحماس، التي بدأت مرحلتها الأولى في 19 يناير الماضي وانتهت يوم السبت الماضي.