نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا بأكملها تراقب ما يحدث في المجر

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(د ب أ)

قالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن "أوروبا بأكملها تراقب ما يحدث في المجر" على ضوء السياسات السلطوية التي تنتهجها البلاد في تعاملها مع فيروس كورونا.

وأعربت جوروفا عن القلق بشأن تخويل رئيس وزراء البلاد، فيكتور أوربان، بالحكم بموجب مرسوم دون حد زمني لذلك.

وكان البرلمان المجري قد صوت يوم الاثنين على السماح لأوربان بالحكم بموجب مرسوم.

وبموجب القانون الجديد، يواجه الأشخاص الذين ينشرون ما يتم اعتباره أخبار كاذبة أو تزييف للحقائق، عدة سنوات في السجن.

وتنظر سلطات الاتحاد الأوروبي في القانون حاليا، وستراقب عن كثب كيفية استخدامه.