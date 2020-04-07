روسيا تشتري 51 مليون كمامة طبية من الصين

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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن بلاده اشترت 51 مليون كمامة طبية من الصين لتسليمها إلى الأقاليم الروسية.

وقال مانتوروف - خلال اجتماع حول تدابير الوقاية من فيروس "كورونا"، اليوم الثلاثاء - "لقد اشترينا بالفعل 51 مليون كمامة من الصين وسلمناها للأقاليم".

يُذكر أنه يوجد نقص كبير في الكمامات بالصيدليات الروسية منذ بداية تفشي وباء " كورونا"، وكانت روسيا سجلت 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين فيها إلى 7497 مصابا.

يُذكر أن معهد بطرسبورج لأبحاث اللقاحات والأمصال أعلن في وقت سابق من اليوم أن لقاحا يتم تطويره في روسيا حاليا أُدرج على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المكتب الإعلامي بالمعهد لوكالة أنباء"سبوتنيك": "إن اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطويره من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، مدرج في قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية"​​.

وكانت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، ذكرت أواخر الشهر الماضي أن اللقاح، الذي تقوم الوكالة بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد، سيكون جاهزا بعد 11 شهرا.