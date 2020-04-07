أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تقديم ساعات حظر التجوال على مدار (24) ساعة في بقية المناطق والمدن السعودية ليبدأ من الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من غدا الأربعاء.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم قررت الوزارة "تقديم ساعات حظر التجوال في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من غد الأربعاء".

وذكر المصدر أنه يسمح" في تقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة ".

كما تم "السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود)".

واستثنى البيان "ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم ، وذلك من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعياً عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة ( شرطة المنطقة)" .

ولا يشمل حظر التجوال العاملين في الجمعيات الخيرية و المتطوعين ومراكز الأحياء من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا.

كانت وزارة الداخلية، قررت أمس الاثنين، منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 2795 حالة مؤكدة، بزيادة 272 إصابة عن المسجلة أمس الاثنين.