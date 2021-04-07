السعودية تقرر توطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة لمواطنيها

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أصدر وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ثلاثة قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل ستوفر 51 ألف وظيفة لمواطنيها.

ووفقا لما أوردت وكالة "الأنباء السعودية"،اليوم الأربعاء ، شمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة والمولات، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

وتضمن القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

فيما اشتمل القرار الثالث زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

وتوقعت الوزارة، أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، مشددة على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.