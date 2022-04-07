أوكرانيا: استمرار الهجمات على بلدة بوباسنا بشرق البلاد

قال الجيش الأوكراني في تقرير صباح اليوم الخميس إن القصف متواصل على بلدة بوباسنا بمنطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا.

وقالت هيئة الاركان الأوكرانية إن ذلك جزء من الخطط الروسية لاستئناف الهجمات على مدينتي روبيجني و نيجني ، شمال وجنوب مدينة سفرودونتسك في لوهانسك اوبلاست.

وأضافت هيئة الاركان أن القوات الروسية حاولت " دون جدوى" اختراق الخطوط الدفاعية الأوكرانية في مدينة نوفوتوشكيفسك في لوهانسك أوبلاست.

جاء في تقرير هيئة الأركان أن المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية شهدت مزيدا من أعمال العنف ضد المدنيين.

كما أن الوحدات الروسية تقوم بأعمال " إعادة توطين قسري" لسكان ماريوبول في أجزاء من منطقة دونيتسك التي تحتلها روسيا.

ولم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة.

من ناحية أخرى، رد عمدة خاركيف على دعوات نائبة رئيس الوزراء إرينا فيريشوك بمغادرة سكان شرق أوكرانيا للمنطقة قبل هجوم روسي جديد متوقع.

وقال العمدة إيهور تيريكوف إنه لا يرى هو أو الجيش حركة أن القيام بعملية إجلاء واسعة من ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا امر ضروري في الوقت الحالي، ولكن الدعوى للاجلاء لا تنطبق على مناطق لوسوفا وبارفينكوف في خاركيف.

وأضاف تيريكوف أن المدينة لديها العتاد اللازم ومستعدة للدفاع عن نفسها، مضيفا أن كل شخص له حرية تقرير ما إذا كان سوف يغادر المدينة أم لا في ظل القصف المستمر.