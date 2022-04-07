زيلينسكي: موسكو لن تفلت من المسؤولية عن القتلى الأوكرانيين في الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء إن موسكو لن تفلت من المسؤولية عن العدد الكبير من الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب.

وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر تليجرام: "نحن نعرف بالفعل الآلاف من الأشخاص المفقودين".

وقال إنه لا يوجد سوى احتمالين لما حدث للمفقودين، إما تم ترحيلهم إلى روسيا أو تم قتلهم.

وأوضح زيلينسكي أن موسكو غيرت تكتيكاتها بعد الغضب الدولي على صور من ضاحية بوتشا في كييف حيث عثر على مئات الجثث لمدنيين بعد انسحاب القوات الروسية.

وأضاف أن موسكو تحاول الآن انتشال جثث القتلى في المناطق التي تحتلها القوات الروسية من الشوارع لكن تحقيقات وشهود وصور للأقمار الاصطناعية ستستخدم لتحديد ملابسات الاختفاء.

وقال زيلينسكي إن موسكو تواصل في الوقت نفسه بناء قوة قتالية لتحقيق طموحاتها في دونباس في شرق أوكرانيا، حيث تستعد الوحدات الروسية لاستئناف هجماتها هناك.

ودعت الحكومة في كييف سكان لوهانسك ودونيتسك وخاركيف إلى المغادرة.

وقال زيلينسكي إنه إلى أن تبدأ روسيا في السعي الجاد إلى السلام، فإن أوكرانيا "ستقاتل ولن تتراجع".