قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مصر لا تتحمل غلو العلمانية، معقبًا: «نحن ضد العلمانية في مصر».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «سابع سما»، الذي يعرض عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أن ردة فعله على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى غيرة على الإسلام، متابعًا: «إسلامنا شامخ رغم أنف العلمانية».

وأكد أن تصريحات إبراهيم عيسى حول رحلة «المعراج» مقصودة وأصر عليها رغم أنه ليس من تخصصه، قائلا: «ما كنت أريد له المجاهرة بأمر يسبب أذى للمسلمين».

وذكر أن رحلة «المعراج» ثابتة قرآنيًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: «أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى».

وأكد أن خوارق العادات لا تخضع لقاموس البشر، مشيرًا إلى أنه وصف الإعلامي إبراهيم عيسى بالمرتد بسبب تصريحاته عن معجزة «المعراج».