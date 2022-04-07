شعراوي: صندوق التنمية المحلية مول 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية بالمحافظات نجح في تمويل 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي قروض بلغت نحو 160 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2022، بجانب مشاركة من المستفدين قدرها 32 مليون جنيه وبإجمالي استثمارات قدرها 192 مليون جنيه.

وأضاف شعراوي، في بيان له، اليوم الخميس، أن تلك المشروعات ساعدت في توفير فرص عمل مباشرة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأوضح أن صندوق التنمية المحلية يولي اهتمامًا لتمكين المرأة اقتصاديًا خاصة المعيلة بقرى الريف المصري بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية، في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكر أن الصندوق استطاع تكثيف نشاطه حيث بلغ عدد السيدات المستفدين من المشروعات التي مولها صندوق التنمية المحلية للمرأة خلال تلك الفترة نحو 14797 سيدة بنسبة مشروعات بلغت حوالى 64.9 % من إجمالي المشروعات وبلغ عدد المستفيدين من الرجال والشباب حوالى 8543.

ولفت إلى تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية، سنوياً، بجميع المحافظات؛ بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن محافظات الوجه القبلى حظيت بنسبة كبيرة من إجمالي القروض الموجهة من الصندوق على مستوى المحافظات حيث احتلت محافظات المنيا وسوهاج بالصعيد المراكز الأولى بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات، حيث بلغت المنيا 4496 مشروعاً باستثمارات 27 مليون جنيه.

وتابع: "محافظة سوهاج نفذت 2521 مشروعاً بإجمالى استثمارات 17.8 مليون جنيه، وتصدرت محافظتى الغربية والدقهلية المراكز الأولى في محافظات الوجه البحرى، حيث بلغ إجمالى المشروعات بالغربية حوالى 3010 مشروع باستثمارات 18.9 مليون جنيه، والدقهلية 2336 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 26 مليون جنيه".