 دون إصابات.. انهيار جزئى لعقار سكنى في إمبابة - بوابة الشروق
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دون إصابات.. انهيار جزئى لعقار سكنى في إمبابة

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 11:35 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 11:35 ص

وقع انهيار جزئي لعقار سكنى بدائرة قسم شرطة إمبابة، دون وقوع إصابات، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، للحفاظ على سلامة المارة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد حدوث انهيار جزئي لاحد العقارات بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية لمحل البلاغ.

وتبين سقوط أجزاء من سقف الطابق الأرضي بالعقار وظهور حديد التسليح، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، للحفاظ على سلامة المارة، بالإضافة إلى إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية، للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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