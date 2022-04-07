إصابة عنصرين من القوات الأمريكية في هجوم على قاعدة شرقي سوريا

أعلن مسؤولون أمريكيون إصابة عنصرين من القوات الأمريكية، اليوم الخميس، خلال قصف صاروخي على قاعدة جوية أمريكية في شرق سوريا، وذلك بحسب ما نشرته صحفية «وول ستريت جورنال»، مساء الخميس.

وبحسب الجريدة، يأتي القصف في أعقاب سلسلة طويلة من الهجمات على القوات الأمريكية، وشركائها المحليين في العراق وسوريا، نفذتها إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة.

وسُمع دوي انفجارين، فجر اليوم الخميس، قرب قاعدة التحالف الأمريكي في حقل العمر النفطي شرق محافظة دير الزور السورية، تزامناً مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي في سماء المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت خلال الليل.

وقالت مصادر إنّ «فصائل المقاومة الشعبية استهدفت قاعدة التحالف الأمريكي في حقل العمر بعدد من الصواريخ»، مضيفةً أنّ القصف أدّى إلى حريق ضخم داخل القاعدة، من دون معرفة حجم الخسائر بدقة.

وذكرت أنّ طيران الاستطلاع والمروحيات التابع للتحالف حلّق بكثافة في الأجواء بعد القصف، فيما استهدفت مدفعية التحالف بشكل عشوائي الأحراش المحيطة بنهر الفرات، من دون أنباء عن وجود خسائر.

ولفتت إلى أنّ «استهداف قاعدة التحالف تمّ رغم إطلاق التحالف على مدار عدة أيام بالوناً حرارياً بغرض الاستطلاع، وتأمين قواعده في ريف دير الزور».

وأفاد مصدر في التحالف الدولي لوكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الخميس، باستهداف قاعدة التحالف الأمريكي في حقل العمر النفطي، مشيراً إلى أنّ «المعلومات عن ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية أو تسبب بأضرار غير متوفرة حتى الآن».