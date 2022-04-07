الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة العقوبات الخامسة على روسيا بما فيها حظر الفحم



وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 مساء اليوم الخميس، على الحزمة الخامسة للعقوبات على روسيا، التي تتضمن وفقا لمقترحات المفوضية الأوروبية حظر استيراد الفحم والخشب والفودكا بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العقابية الأخرى، وفقا لما أكده العديد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وحتى تدخل العقوبات حيز التنفيذ يتعين الموافقة الكتابية على الإجراءات القانونية اللازمة ونشرها في الصحيفة الرسمية للتكتل، وتعتبر هذه الخطوات بمثابة إجراءات شكلية ومن المنتظر إتمامها غدا الجمعة.



جاءت مقترحات العقوبات الجديدة بعد ظهور أدلة أفادت بارتكاب الجيش الروسي مذبحة بحق مئات المدنيين في بلدة بوتشا الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.



وذكرت المصادر الدبلوماسية أنه كان هناك خلاف بين الدول الأعضاء، فيما إذا كان ينبغي فرض حظر الفحم في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، وقد تقرر أن تكون هذه المدة أربعة شهور في نهاية المطاف بناء على دول مثل ألمانيا.