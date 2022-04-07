أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن مخزون القمح لدى بلاده يكفي لـ 5 شهور مقبلة، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي تعديل حكومي مباشر هذا العام.

وقال بايتاس - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس - "إنه على الرغم من ما لدى المغرب من مخزون كاف من القمح، إلا أن الحكومة لن تستطيع توفير كامل المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والطاقية والصحية هذه السنة، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد في السوق الدولية".

وأكد أن الحكومة المغربية عملت على توفير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية منذ نهاية أكتوبر 2021، حيث كانت أسعار المواد الأساسية حينها في المتناول، لكن هذا المسار تعثر نتيجة ما تشهده الساحة الدولية حاليا، خاصة الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا.

وأشار إلى أن القطاع الفلاحي شهد تعافيا ستكون له نتائج إيجابية، بعد التساقطات المطرية خلال الأيام الأخيرة؛ مما سيسهم في تحسين النمو وتحسين المخزون من المواد الغذائية مضيفا أن المغرب بعيد جغرافيا عن مكان التوتر في شرق أوروبا، ولكن هناك حربا في منطقة استراتيجية تمول العالم بمجموعة من المواد الأساسية، وهو ما لا يمكن تجاهله ويصعب في ضوئه توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية وجود أي تعديل حكومي في الأفق، بعد انتشار أخبار تفيد اقتراب تغيير في تشكيلة حكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أنه لا يوجد تعديل حكومي مباشر هذا العام.