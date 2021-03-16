كاف يدعم ملف المغرب لإستضافة بطولة كأس العالم 2030

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أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، دعمه الكامل لملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030.

وأعلنت المغرب مؤخرًا في مؤتمر الفيفا 73 في العاصمة الرواندية كيجالي ، تقدمها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وقال باتريس موتسيبي رئيس (كاف) في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للعبة : "القرار بالإجماع الذي اتخذه المكتب التنفيذي للكاف لدعم محاولة المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 يعني أن عرض المغرب هو الآن عرض القارة الأفريقية".

وأضاف :"نحن نركز الآن على ضمان استضافة أفريقيا مرة أخرى لكأس العالم،ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحادات القارية لتحقيق ذلك ".