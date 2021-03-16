كاف يدعم ملف المغرب لإستضافة بطولة كأس العالم 2030

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، دعمه الكامل لملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030.
وأعلنت المغرب مؤخرًا في مؤتمر الفيفا 73 في العاصمة الرواندية كيجالي ، تقدمها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وقال باتريس موتسيبي رئيس (كاف) في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للعبة : "القرار بالإجماع الذي اتخذه المكتب التنفيذي للكاف لدعم محاولة المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 يعني أن عرض المغرب هو الآن عرض القارة الأفريقية".
وأضاف :"نحن نركز الآن على ضمان استضافة أفريقيا مرة أخرى لكأس العالم،ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحادات القارية لتحقيق ذلك ".