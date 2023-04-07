أعرب الفنان محمد فؤاد، عن استيائه من التصريحات التي قالها الفنان محمد هنيدي حول الغيرة التي وجدها من فؤاد عقب نجاح "هنيدي" بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاي".

وقال "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، وقناة "النهار": "إيه الجو المسمم ده.. بقى يطلع منك الكلام دا يا هنيدي.. يا راجل راعي العيش والملح وتعبي معاك في الفيلم.. دا أنا اللي خليتك تلتزم، وفلوسي حتى الآن ما أخدتهاش من فيلم إسماعيلية رايح جاي، وكنت بصرف على المنتجين اللي فلسوا.. وصرفت 400 ألف جنيه من جيبي".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.