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تشكيل حرس الحدود لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 8:56 م

أعلن أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الذي سيخوض مواجهة المصري مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق المصري نظيره حرس الحدود على ملعب برج العرب، في التاسعة والربع من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل حرس الحدود في مواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي

خط الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي

الهجوم: فلانتين أودو.


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