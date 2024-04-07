طوارئ واستعدادات في الشرقية احتفالا بعيد الفطر المبارك

أعلنت محافظة الشرقية عن رفع حالة الطوارئ القصوى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط استعدادات وتجهيزات غير مسبوقة، مؤكدا إلغاء الإجازات خلال عيد الفطر تحسبًا لحدوث أي طوارئ.

وانتهت الأجهزة التنفيذية من حملات النظافة والتجميل لكل الميادين الرئيسية والحدائق العامة والمتنزهات لتكون جاهزة أمام المواطنين للاحتفال خلال عيد الفطر المبارك، فضلًا عن صيانة ومراجعة أعمدة الإنارة في كل الطرقات العامة والرئيسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

ويؤدي أهالي محافظة الشرقية صلاة عيد الفطر المبارك في 12 ألفا و100 مسجد و711 ساحة صلاة أعلنتها مديرية الأوقاف، وسط ضوابط وإجراءات تماثل تلك التي تلتزم بها جموع المساجد خلال صلاة الجمعة.

كما أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، أن جميع المستشفيات جاهزة للتعامل مع أي طوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحًا لـ"الشروق"، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ في كل أجهزة المديرية والمستشفيات العامة والمركزية بأنحاء محافظة الشرقية كافة.

وتشهد محافظة الشرقية عدة أماكن يقصدها الجميع خلال عيد الفطر على وجه الخصوص، على رأسها حديقة حيوان الزقازيق التي يتم دخولها بتذكرة قيمتها رمزية ويتمتع رواد الحديقة والأطفال برؤية الحيوانات المختلفة عن قرب، وكذلك تقديم الطعام لها تحت إشراف عمال الحديقة.

كما يتجه المواطنون خلال عيد الفطر المبارك إلى حديقة الكفراوي بمدينة العاشر من رمضان، والتي تُعد واحدة من الأماكن التي يقصدها الجميع خلال احتفالات العيد، كون تذكرة الدخول بقيمة رمزية، فيما تضم الحديقة مجموعة كبيرة من النباتات وأشجار الزينة التي يصل عمرها إلى عشرات السنين.

وتُعد الحدائق العامة والمتنزهات كذلك مقصدًا للغالبية للخروج والتنزه واصطحاب المأكولات والمشروبات خلال عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والحقول بمختلف قرى مراكز المحافظة.