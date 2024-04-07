بني سويف تنتهي من استعدادات القطاعات لاستقبال عيد الفطر

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن انتهاء أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والقطاعات والمرافق، من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى توجيهاته برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات والمرافق الحيوية، من خلال منظومة عمل متكاملة لإدارة مثل تلك الملفات، والتي ترتكز على ضمان تحقيق الاستعداد الدائم بمختلف القطاعات وليس بشكل استثنائي أو موسمي مؤقت مرتبط بمناسبة أو حدث ما، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد المناسب للتعامل مع المواقف والأحداث الطارئة.

يأتي ذلك خلال مناقشته ومراجعته لخطة القطاعات الخدمية والمرافق والاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد والفطر المبارك، والتي عرضها اللواء حازم عزت السكرتير العام، وشملت استعدادات القطاعات، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، من خلال تضافر كل الجهود والتعاون في تنفيذ خطة المحافظة في هذا الشأن، وفي إطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، خاصة في فترة المواسم والأعياد والتي تتسم بزيادة على الطلب، وما يصاحبها من إجازات للمواطنين.

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف لتجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد أداء صلاة العيد وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المحافظ بأنه قد تقرر إقامة شعائر صلاة العيد في 143 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع، بواقع 34 ساحة بمركز ومدينة بني سويف "10 بندر، 24 مركز"، و12 ساحة بمركز ومدينة الواسطى، و20 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و16 بمركز ومدينة سمسطا، و24 في مركز ومدينة ببا ، و22 ساحة في مركز ومدينة إهناسيا، و15 بمركز ومدينة ناصر.