 نجم الهلال: لعبنا أمام ريال مدريد من أجل الفوز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم الهلال: لعبنا أمام ريال مدريد من أجل الفوز

أمير نبيل
نشر في: الخميس 19 يونيو 2025 - 1:40 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يونيو 2025 - 1:40 ص

أكد سالم الدوسري نجم وقائد الهلال السعودي أن فريقه لعب مباراته ضد ريال مدريد بطموح الفوز والخروج باثلاث نقاط.

وتعادل الهلال بنتيجة 1-1 مع ريال مدريد في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدوسري عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة، جميع اللاعبين لم يقصروا، وكنا نريد الفوز لا التعادل".

واضاف: "نتطلع لمواصلة العمل في المباريات القادمة من أجل التأهل عن المجموعة".

وعن المقارنة بين مواجهة الريال في المونديال، واللعب ضد الأرجنتين مع المنتخب السعودي في كأس العالم للمنتخبات قال الدوسري إنه لا يمكن التشبيه بين الطرفين، لكنهما منافسان على قدر كبير من القوة.

وأوضح قائد الهلال أنه لا يتلفت للانتقادات التي توجه له ويركز فقط في الملعب.


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