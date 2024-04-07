خبير تحكيمي: قرار الفار كان صحيحا بعدم احتساب هدف يانج أفريكانز

رغم حسم تأهل فريق صن داونز الجنوب أفريقي تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح، إلا أن الجدل ظل مستمرا حول الحالات التحكيمية في المباراة.

أبرز تلك الحالات التسديدة التي أطلقها البوركيني عزيز كي، لاعب يانج أفريكانز وارتطمت بعارضة رونوين ويليامز حارس صن داونز لتسقط داخل خط المرمى، لكن الحكم المورينتاني دحان بايدا أشار باستمرار اللعب وسط اعتراضات تنزانية.

ونقل موقع "آي ديسكي تايمز" تصريحات الحكم الدولي الجنوب أفريقي السابق، والمحاضر بالفيفا، جيروم دامون، التي تحدث فيها عن سبب قرار الحكم وطاقم الفار بعدم احتساب هدف يانج أفريكانز.

وقال دامون: "من دون تقنية خط المرمى، لا يمكن أن يحسم الفار ما إذا كانت الكرة هدف أم لا".

وأضاف: "يمكن لحكم الفار أن يحاول الوصول لقرار لكنه لن يكون واثقاً بنسبة 100%".

وتابع الحكم السابق: "السؤال الذي يسأله حُكام الفار في هذه الحالة، هل كان قرار حكم الساحة خطأ في عدم احتساب الكرة هدفاً؟.. إذا لم يكن هناك ما يؤيد عكس ذلك فإذاً يُعتمد قرار حكم الساحة، وبالتالي الكرة ليست هدفاً".

يذكر أن صن دوانز سيلاقي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال، على أن يواجه الفائز منهما المتأهل عن صدم الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في نهائي البطولة.