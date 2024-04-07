تحرير 65 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في مراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بعمل الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية وتكثيفها، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية؛ للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.



وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمركزي دير مواس وبني مزار، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين وجهاز حماية المستهلك، حملات تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 31 محضرا تموينيا، منها 43 محضرا بمركز ديرمواس جاءت ما بين: "نقص وزن - عدم الإعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات".

وتفقد رئيس مركز ديرمواس، مستودع الدقيق بالمدينة للتأكد من توافر الحصص التموينية اللازمة لتشغيل المخابز البلدية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وشملت الحملة المرور على مستودعات البوتاجاز بالقرى التابعة للمركز للتأكد من الالتزام بأسعار الأسطوانات المقررة.

وفي مركز بني مزار، تم تحرير 8 محاضر مخالفة بالأسواق تنوعت ما بين: "عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية"، وضبطت 250 لفة ملح مجهولة المصدر ودون فواتير، والتحفظ على 200 لتر بنزين 80.

ومن جانبها، نفذت الوحدات المحلية لمركزي مطاي وأبوقرقاص، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والمحال التجارية.

أسفرت عن تحرير 34 محضرا تموينيا، ففي مركز مطاي تم تحرير 20 محضرا متنوعا على المخابز والأسواق تنوعت بين: "نقص وزن - بون صرف - دون فواتير - بيع بأزيد من السعر المقرر – عدم وجود شهادة صحية".

وتحرير 14 محضرا بمركز أبوقرقاص حيث شملت: "نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود سجلات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.