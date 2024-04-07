جهاز منتخب مصر للناشئين يتابع مباراة الأهلي وإنبي

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، على حضور مباراة الأهلي وإنبي 2007، والتي تقام ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وتواجد محمد يوسف، نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على التواجد في المباراة لمشاهدة اللاعبين.

ودخل منتخب مصر مواليد 2008 معسكرًا اليوم السبت، استعدادا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا للناشئين المقرر لها في شهر إبريل الجاري.

وأجريت قرعة بطولة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2007-2008، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يشارك فيها منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.

ومن المقرر أن تحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال إفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، على أن يخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

ويقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليبيا ثم المغرب ثم الجزائر.

ويضم الجهاز الفني كلًا من أحمد الكاس مديرًا فنيًا، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرًا إداريًا.