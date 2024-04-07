متحدثة باسم يونيسيف: كل 10 دقائق يقتل أو يصاب طفل في قطاع غزة

قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» تيس إنجرام، إن قطاع غزة يشهد «مأساة حقيقية»، منوهة أن الحرب الممتدة على مدار 6 أشهر أدت إلى مقتل ما يزيد عن 36 ألفًا. وأضافت خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن «الزيادة في أعداد القتلى أمر غير مقبول نهائيًا»، مشيرة إلى أنها «شاهدت الكثير من الركام والقتلى والمرضى، خلال الفترة التي قضتها بقطاع غزة».

ونوهت أن العديد من الأطفال يعانون سوء التغذية، محذرة من أن «القطاع على حافة المجاعة، إذا استمر هذا الوضع المتدهور».

ولفتت إلى «فرض العديد من القيود لدخول المساعدات إلى بعض المناطق في الشمال أو الوصول إلى الأطفال في كثير من البقاع». وشددت على أنه «لا يمكن منع المزيد من القتل في صفوف الأطفال دون إدخال المساعدات والحاجات الملحة»، قائلة إن «حوالي 23 ألف شخص قتلوا؛ بسبب نقص المياه والغذاء وعدم توفر الخدمات العلاجية والرعاية الطبية اللازمة». وأشارت إلى أن هناك طفلًا يقتل ويصاب كل 10 دقائق في غزة، لافتة إلى أن «القطاع أصبح أكثر الأماكن خطرًا بالنسبة للأطفال».

ولفتت إلى أهمية التركيز على إيصال الحاجات الملحة للأطفال ووقف إطلاق النار؛ لمنع المزيد من القتل في صفوفهم، معقبة: «نشهد كارثة مريعة في ظل ظروف عصيبة، ولابد من إنهاء تلك المأساة خاصة قتل الأطفال والنساء».