ميسي يسجل في تعادل إنتر ميامي مع كولورادو بالدوري الأمريكي

سجَّل الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفًا مع عودته للمشاركة في المباريات، في المباراة التي تعادل فيها فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدس (2-2) في الدوري الأمريكي.

وغاب ميسي عن المباريات منذ أن تم تغييره خلال مباراة كأس الأبطال أمام ناشفيل يوم 13 مارس الماضي؛ حيث غاب عن 4 مباريات لفريق إنتر ميامي، كما غاب عن مباراتين للمنتخب الأرجنتيني.

وعاد ميسي للملعب مساء السبت بعدما شارك كبديل، حيث سجل هدفا لفريقه في الدقيقة (58) ليعادل النتيجة؛ حيث كان رافايل نافارو، سجل هدف التقدم لفريق كولورادو من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وبعدها بدقيقة ساهم ميسي في الهدف الثاني، عندما مرر الكرة إلى ديفيد رويز الذي مررها إلى ليو ألفونسو ليسجل أول أهدافه مع النادي الأمريكي.

لم ييأس لاعبو كولورادو وتمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة (88) عن طريق كول باسيت.