رشقتان صاروخيتان من جنوب لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة

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انطلقت رشقتان صاروخيتان، من جنوب لبنان باتجاه مناطق شمال الأراضي المحتلة، في إطار المواجهات المستمرة منذ 8 أكتوبر.

وشملت الرشقة الأولى، إطلاق ٣٠ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان السوري المحتل، وفق قناة الجزيرة.

في حين تضمنت الرشقة الثانية عشرة صواريخ انطلقت باتجاه المناطق نفسها.

في المقابل، قالت 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان نحو الجولان، وأشارت إلى سقوط الصواريخ في مناطق مفتوحة.

ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، مع انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.