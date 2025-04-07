ماكرون: نرفض بشدة ترحيل سكان غزة قسريا وندعم خطة إعادة الإعمار العربية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن رؤى مصر وفرنسا متفقتان على إدانة استئناف الضربات الإسرائيلية في غزة والتي تشكل تراجعا مأساوية للسكان وكل المنطقة.

ودعا ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب جلسة مباحثات بينهما في القاهرة اليوم، إلى العودة إلى احترام وقف إطلاق النار وإطلاق كل المحتجزين في غزة، واستئناف المفاوضات دون تأخير، مشيدا بجهود مصر في إطار وقف إطلاق النار وإطلق سراح الرهائن.

وشدد على اعتراض فرنسا بشدة على الترحيل القسري للسكان وضم غزة والضفة الغربية، لأن ذلك سيكون انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة بما في ذلك إسرائيل.

وأكد دعم فرنسا لخطة إعادة الإعمار في غزة، والتي تفتح دربا واقيعا لإعادة بناء غزة وكذلك فتح المجال أمام حكم فلسطيني في القطاع بقيادة السلطة الفلسطينية، مضيفا: "لا يجب أن يكون لحماس مشاركة في ذلك".

ولفت إلى اتفاق فرنسا ومصر على أجندة للاستقرار الإقليمي، معربا عن القلق من التصعيد في البحر الأحمر، حيث يجب الحفاظ على حرية الملاحة.

ونوه بأن الدولتين تريدان كذلك حلا دبلوماسيا للأزمة النووية الإيرانية، وإلا سيعزز ذلك من انعدام الاستقرار في المنطقة.