التبادل التجاري بين مصر والأردن يتجاوز مليار دولار في 2024 بنمو ملحوظ عن العام السابق

السيسي يعقد قمة ثلاثية مع العاهل الأردني وماكرون.. والإحصاء يرصد نمو العلاقات الاقتصادية مع الأردن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة ثلاثية، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بَحثا خلالها تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا استعرض فيه حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، مؤكدًا أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بـ867 مليون دولار خلال عام 2023، بما يعكس تطورًا ملحوظًا في مستوى الشراكة الاقتصادية.

ووفقًا للبيان، سجلت الصادرات المصرية إلى الأردن 752 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 660.4 مليون دولار في العام السابق، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 255.8 مليون دولار مقارنة بـ206.6 مليون دولار في 2023، ويعد الوقود والزيوت المعدنية من أبرز السلع التي صدرتها مصر للأردن، تليها محضرات الخُضر والفواكه، والخضروات والفواكه الطازجة، والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، بينما استوردت مصر من الأردن أسمدة، وتبغ، ومنتجات صيدلانية، وكيماويات عضوية وغير عضوية.

على صعيد التحويلات المالية، بلغت تحويلات المصريين العاملين في الأردن 361.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 415.3 مليون دولار في العام السابق، في حين بلغت تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 4.6 مليون دولار مقابل 5.6 مليون دولار، أما الاستثمارات الأردنية في مصر فسجلت 21.3 مليون دولار مقابل 40.7 مليون دولار، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الأردن 4 ملايين دولار مقابل 7.8 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن عدد سكان مصر بلغ 107.5 مليون نسمة في أبريل 2024، بينما بلغ عدد سكان الأردن 11.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة، ووفقًا لتقديرات البعثة المصرية في عمّان، فإن عدد المصريين المقيمين في الأردن بلغ نحو 700 ألف شخص حتى نهاية عام 2023.