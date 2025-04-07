محكمة تونسية تصدر أحكاما بسجن مؤثرين على مواقع التواصل الأجتماعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن 5 مؤثرين وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامهم بنشر محتويات غير اخلاقية.

وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة عامين و3 أعوام. وشملت ثلاثة شبان وفتاتين، وفق ما نقلت اليوم الاثنين وسائل إعلام محلية.

ووجهت المحكمة إلى الموقوفين تهمة "استعمال أنظمة معلوماتية لنشر صور ومقاطع فيديو للإعتداء الجسدي أو الجنسي على الغير''.

وتطالب منظمات حقوقية في تونس السلطة بسحب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022، والذي يحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

وتسبب المرسوم في إيداع صحفيين ونشطاء ومدونين السجن بتهم أغلبها نشر أخبار غير صحيحة.